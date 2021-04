Catat Jadwal Siaran Bola Akhir Pekan Terlengkap Semua Liga Terpopuler 10-13 April 2021

SERAMBINEWS.COM - Dari Inggris, Premier League memasuki pekan ke-31 dibuka dengan laga antara Fulham Vs Wolves pada Sabtu (10/4/2021) dini hari WIB.

Sementara laga yang disiarkan langsung oleh NET TV yakni Crystal Palace Vs Chelsea dan Sheffield United Vs Arsenal.

Pemuncak klasemen sementara Manchester City akan menjamu Leeds.

Sedangkan Liverpool bertemu Aston Villa di Anfield.

Laga akbar tersaji di Tottenham Hotspur Stadium, kala Spurs meladeni tamunya, Manchester United.

Seluruh laga bisa Anda saksikan dengan berlangganan di Mola TV.

Jadwal Pekan ke-31 Liga Inggris

Sabtu (10/4/2021)

Fulham Vs Wolverhampton Wanderers - pukul 02.00 WIB

Manchester City Vs Leeds United - pukul 18.30 WIB

Liverpool Vs Aston Villa - pukul 21.00 WIB

Crystal Palace Vs Chelsea - pukul 23.30 WIB (Live NET TV)

Minggu (11/4/2021)

Burnley Vs Newcastle United - pukul 18.00 WIB

West Ham United Vs Leicester City - pukul 20.05 WIB

Tottenham Hotspur Vs Manchester United - pukul 22.30 WIB

Senin (12/4/2021)