VIDEO Harga Bahan Pokok Dapur Naik Jelang Ramadhan 2021 di Meulaboh, Hanya Tomat Masih Normal

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat



SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Menjelang bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah sejumlah bahan pokok dapur di Meulaboh, Aceh Barat mulai merangkak naik, kecuali harga tomat yang saat ini masih normal.

Harga tomat bertahan diharga Rp 8 ribu per kilogram, sedangkan sejumlah bahan dapur lainnya seperti cabai dan bawang kini mulai mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan pantauan di Pasar Bina Usaha Meulaboh, Aceh Barat, kenaikan harga dipicu akibat tingginya permintaan bahan baku dan persedian mulai menipis.

Untuk cabai merah dari harga Rp 30 ribu per kilogram melonjak menjadi Rp 50 ribu per kilogramnya, sedangkan bawang merah yang sebelumnya Rp Rp 30 ribu kini naik Rp 35 per kilogram, sementara bawang putih dari Rp 23 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

Kenaikan harga jelang Ramadhan tahun 2021 ini membuat sebagian masyarakat pun mengeluh dan membatasi pembelian bahan pokok tersebut.

Narator: Ardiansyah

Video Editor: Hari Mahardhika