Polres Aceh Besar Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Tangkap 4 Tersangka & Amankan 6,7 Kg Sabu

Laporan Asnawi Luwi|Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar, membongkar sindikat peredaran narkoba jaringan internasional dengan mengamankan 6.782,26 gram sabu bersama empat orang tersangka di tiga lokasi pada Kamis (8/4/2021).

"Mereka adalah sindikat narkoba jaringan internasional dan barang haram ini berasal dari Bireuen yang pernah tertangkap ratusan kilogram beberapa lalu," ujar Kapolres Aceh Besar AKBP Riki Kurniawan SIK SH didampingi Waka Polres, Kompol S Anam, Kasat Narkoba, Iptu Sunardi SH MH dalam konferensi pers di Mapolres Aceh Besar Kota Jantho, Senin (12/4/2021).

Dijelaskan Kapolres Aceh Besar AKBP Riki Kurniawan SIK SH, kronologis penangkapan terhadap tersangka berinisial IN di Desa Lampanah Ine, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan MAR dan AIY ditangkap di daerah Bireuen. Untuk tersangka HAR ditangkap di Suka Makmur, Jumat (9/4/2021).

Dalam penangkapan itu, dari tersangka IN petugas mengamankan 530 gram narkotika jenis sabu, satu unit handphone dan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion. Sedangkan dari tersangka MAR diamankan delapan bungkus sabu dengan berat 6.235 gram dan dua unit pesawat handphone.

Selanjutnya, dari tersangka AIY diamankan narkoba jenis sabu dengan berat 2,86 gram, satu unit handphone dan satu pucuk senjata api rakitan jenis FN bersama satu butir peluru.

Menurut Kapolres Aceh Besar, AKBP Riki Kurniawan SIK SH, Kamis (8/4/2021) sekira pukul 21.00 WIB petugas berhasil mengamankan tersangka IN dan dari tangan tersangka petugas berhasil menemukan narkotika 530 gram.

Berdasarkan keterangan tersangka IN, Rabu (27/1/2021) sekira pukul 03.00 WIB, sedang menjaga pasar dijumpai dua orang bernama NUR dan SM yang menyatakan kepada tersangka IN "bantu saya nanti saya kasih hadiah dan antar kami ke sampo hajat,". Sekira pukul 05.00 WIB tersangka IN menggunakan becak mesin untuk mengantarkan NUR Cs ke daerah Sampo Hajat dan pukul 05.00 WIB Nur Cs mengatakan kepada tersangka IN dan AL.

"Kamu ambil sabu di dekat pohon kelapa satu karung,"

Kemudian tersangka IN dan AL sekira pukul 06.00 WIB, di pinggir laut atau Kuala Matang Bangka, tersangka IN dan AL mengambil satu karung sabu di bawah pohon kelapa yang berjarak 10 meter dari KM Tuah Sempurna dan sabu satu karung tersebut diangkut menggunakan sepeda motor ke rumah KR.