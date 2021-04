Tiga Ribu Lansia Divaksin, Pasien Covid-19 Sembuh Tambah 121 Orang

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Program vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) masih terus berlangsung di Aceh.

Sebanyak 3.052 orang lanjut usia (Lansia) telah menerima dosis I vaksin Sinovac, dan 285 di antaranya telah disuntik dosis II.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang sembuh bertambah lagi sebanyak 121 orang. Penderita baru juga bertambah 22 orang.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani melalui press release yang disampaikan saban hari kepada awak media massa di Banda Aceh, Jumat (16/4/2021).

“Vaksinasi Covid-19 tetap berjalan di bulan Ramadhan, dan tidak ada hambatan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara bertahap dan di setiap tahapan telah ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin.

Ini sesuai Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), dan hasil kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization).

Vaksinasi tahap I dimulai pada 15 Januari 2021 dengan kelompok sasaran tenaga kesehatan, dan tahap II petugas pelayanan publik dan lansia.

Selanjutnya tahap III merupakan masyarakat rentan berdasarkan aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.