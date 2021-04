Assanur Rijal Berseragam Persis Solo, Kilas Balik Awal Karier sampai Bergabung Klub Anak Presiden

Laporan Syamsul Azman | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Assanur Rijal atau akrab disapa Rijal Torres resmi berseragam Persis Solo, bergabungnya Rijal Torres dengan klub anak Presiden tersebut terlihat dari postingan Instagram @official.persissolo, Sabtu (17/4/2021).

"we bought the lad from aceh he gets the ball he scores again assanur torres rijal persis number nine" tulis pada postingan Instragram @official.persissolo.

Latihan perdana anak muda dari Lambeugak, Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar berlangsung di Lapangan Kota Barat Solo.

Mengenai bergabungnya Assanur Rijal bersama Persis Solo juga dibenarkan oleh abang kandungnya, Heni Musawir.

Pada Serambinews.com, Sabtu (17/4/2021), Heni Musawir menyebutkan, kalau adiknya berangkat dari Aceh pada Kamis (15/4/2021) sore.

Top skor sementara Piala Menpora 2021 itu tak langsung ke Solo.

Akan tetapi, Rijal Torres menginap di Jakarta.

"Kamis sore, Torres berangkat dan menginap di Jakarta. Selanjutnya, pada hari Jumat, dia berangkat ke Solo. Sabtu pagi, Torres mulai latihan bersama tim," kata Pele–sapaan akrab Heni Musawir.

Selain Rijal Torres, Persis juga mengincar jasa dari sejumlah pemain bintang Persiraja semisal Fakhrurrazi Quba, Ganjar Mukti, dan Miftahul Hamdi.