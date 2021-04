VIDEO - Ini Dia TOGG, Mobil SUV Pertama Turki yang Meriah Juara Desain Internasional

SERAMBINEWS.COM - Mobil Turki yang diproduksi Grup Inisiatif Otomotif Turki (TOGG) sukses meraih penghargaan desain paling bergengsi di dunia.

Dalam pernyataan pada Minggu (18/4/2021) TOGG menyatakan, ini adalah kali pertama mobil Turki dinobatkan sebagai salah satu penghargaan desain paling bergengsi di dunia.

"TOGG menjadi merek Turki pertama yang menerima penghargaan tersebut dan meraih kesuksesan yang signifikan dalam mobilitas dengan model C-SUV-nya di iF Design Awards 2021," kata pernyataan itu.

Tahun ini, 10.000 produk dan proyek dari 52 negara berkompetisi dalam iF Design Awards yang sejak 1954 diterima sebagai simbol keunggulan desain di kancah internasional.

TOGG C-SUV, juara mobil listrik dalam kategori Konsep Profesional.

"Kami menetapkan target desain dan spesifikasi teknis mobil kami berdasarkan wawasan pengguna," kata Gurcan Karakas, CEO grup.

Ia memuji perusahaan desainer ternama dunia, Murat Gunak, yang baru-baru ini bergabung dengan TOGG sebagai pemimpin desain.

"Memahkotai desain asli kami dengan penghargaan yang sangat berharga, yang kami kembangkan terinspirasi oleh budaya kami dan terdaftar di 27 negara UE serta China, Jepang, dan Rusia sejauh ini, memotivasi kami untuk melakukan yang lebih baik."

TOGG didirikan pada tahun 2018 di bawah kepemimpinan Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) oleh perusahaan Anadolu Group, BMC, Root Group, Turkcell dan Zorlu Group melalui kolaborasi.

Pada tahun 2030, TOGG akan memproduksi dan memiliki hak kekayaan intelektual dan industri dari lima model kendaraan listrik yang berbeda di Turki: SUV, b-SUV, sedan, c-hatchback, dan b-MPV.(Anadolu Agency)

