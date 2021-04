Spoiler dan Link Baca Manga One Piece 1011 Bahasa Indonesia, Big Mom Ternyata Punya Mode 'Khusus'. 

SERAMBINEWS.COM - Berikut adalah spoiler serta link baca manga One Piece chapter 1011 Bahasa Indonesia.

Manga One Piece 1011 dijadwalkan akan dirilis pada Minggu, 25 April 2021, pukul 23.00 waktu Jepang menurut situs Mangaplus Shueisha.

Seperti biasanya, menjelang waktu perilisan, sejumlah spoiler manga One Piece sudah bertebaran di internet maupun media sosial.

Salah satu bocoran jalan cerita atau spoiler One Piece chapter 1011 itu antara lain bersumber dari Korea dan diunggah di Reddit.

Chapter terbaru arc Wano ini berjudul Anko no Jingi (The Moral Code of Red Bean Paste), atau dalam bahasa Indonesia bermakna Pesan Moral dari Sup Kacang Merah.

Sebagaimana judulnya, makanan sup kacang ini memiliki peran penting dalam cerita One Piece 1011.

Di chapter terbaru ini, Eiichiro Oda akan membawa penggemarnya fokus pada karakter Big Mom.

One Piece 1011 juga akan menampilkan banyak karakter lainnya, yaitu O-Tama, Nami, Usopp, Page One, dan tentunya para supernova.

Penasaran bagaimana ceritanya? Simak dalam spoiler manga One Piece 1001 berikut ini.

Untuk link baca manga One Piece Chapter 1011 dalam Bahasa Indonesia akan ditampilkan pada bagian akhir artikel.