All New Honda PCX Raih Bike of The Year

BANDA ACEH - Motor skutik premium All New Honda PCX terpilih sebagai sepeda motor terbaik di Indonesia seiring dengan diraihnya penghargaan Bike of the Year pada ajang Otomotif Award 2021, Sabtu (24/4/2021).

Skutik premium yang baru diluncurkan pada awal tahun ini, mengukuhkan posisinya sebagai sepeda motor yang menghadirkan kenyamanan dalam berkendara dengan desain mewah serta penyematan mesin dan fitur berteknologi tinggi.

Penghargaan untuk All New Honda PCX ini ditemani skutik lainnya yaitu All New Honda BeAT yang berhasil meraih peringkat pertama kategori Low Skutik. Selain itu, All New Honda Scoopy meraih penghargaan tertinggi di kategori Medium Retro Skutik.

Marketing Director PT Astra Honda Motor, Thomas Wijaya. Selasa (27/4/2021) menyampaikan apresiasi kepada para pencinta sepeda motor di Tanah Air atas penerimaan yang baik terhadap All New Honda PCX, sehingga memotivasi AHM untuk terus menghadirkan produk dan layanan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

"Terima kasih atas terpilihnya All New Honda PCX sebagai Bike of The Year pada Otomotif Award 2021. Dengan pencapaian ini, kami berharap dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara para pecinta skutik premium yang menyukai sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi," ujar Thomas.

Dikatakan, skutik premium All New Honda PCX hadir tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya.

Selain dari sisi desain, model ini mengadopsi mesin lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+) dan ditunjang dengan teknologi minim gesekan dan performa meningkat. Perubahan yang ditawarkan pada produk ini mampu memberikan kesempurnaan saat dikendarai harian maupun jarak jauh.

Otomotif Award 2021 memberikan penghargaan kepada kendaraan bermotor yang diseleksi melalui serangkaian penilaian dan uji performa sejak April 2020 hingga April 2021.(una)