Dyah Erti Idawati, Raih Penghargaan Wanita Daerah Paling Inspriratif

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, berhasil meraih penghargaan Wanita Daerah Paling Inspiratif Indonesia atau Indonesian Most Inspirational Regional Women Award 2021 dari Herstory.co.id dan Warta Ekonomi.

Penyerahan penghargaan itu dilaksanakan secara virtual dari Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (30/4/2021). Kegiatan tersebut turut diikuti Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Ketua Bayangkari Aceh, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Aceh, dan seluruh pengurus TP PKK Aceh.

Penghargaan yang diberikan adalah The Most Inspirational Regional Organization for The Outstanding Contribution in Providing Public Health Center for Elderly People at Aceh, Sumatra Island (Organisasi Daerah Paling Inspiratif untuk Kontribusi Luar Biasa dalam Menyediakan Puskesmas bagi Lansia).

Kemudian, untuk kategori provinsi, Aceh juga mendapat penghargaan sebagai The Most Inspirational Region 2021 for its Excellent Digital Innovation in Regional Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Sumatra Island (Kawasan Paling Inspiratif 2021 Atas Inovasi Digital Unggulannya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Daerah di Pulau Sumatera).

Dyah mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya oleh Herstory.co.id. Prestasi yang ia peroleh itu, menurut Dyah, tidak terlepas dari kerja sama tim dan kekompakan seluruh pengurus TP PKK se-Aceh.

"Terima kasih kepada Herstory.co.id yang sudah memberikan perhatian terhadap kinerja kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada TP PKK Pusat yang sudah mendampingi dan membina PKK Aceh," ungkap Dyah seperti disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, kepada Serambi, Sabtu (1/5/2021).

Melalui penghargaan ini, Dyah berharap akan memantik semangat baru bagi seluruh kader PKK di 23 kabupaten/kota se-Aceh, untuk dapat terus bekerja dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Founder dan CEO Herstory.co.id, Muhamad Ihsan, menjelaskan, penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil riset herstory.co.id, yang menilai TP PKK Aceh sudah bergerak dan bekerja dengan luar biasa, dalam menggerakkan Puskesmas serta memperhatikan lansia serta UMKM.

Penelitian HerStory.co.id bersama Warta Ekonomi itu menggunakan metode media monitoring dengan mengutilisasi Boolean Technique. Media monitoring tersebut dilihat dari berbagai sentimen positif yang muncul di media mainstream dan media sosial yang ada. "Karena itu, kami memberikan perhargaan dalam bentuk sertifikat digital ini sebagai perwakilan dari masyarakat atas kinerja tulus kepada Tim Aceh," kata Muhamad Ihsan.

Ia mengungkapkan, penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tugas mulia Ketua TP-PKK beserta anggotanya yang terus bergerak aktif memberdayakan wanita, mensosialisasikan berbagai program seperti kampanye pendidikan, kesehatan wanita, dan penuruan kekerasan terhadap wanita yang juga menjadi fokus pemerintah di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk diketahui, HerStory Indonesia Most Inspirational Regional Women Award 2021: Women Development as The Core of Economic Recovery adalah penghargaan tertinggi dari HerStory.co.id dan Warta Ekonomi kepada Ketua TP-PKK provinsi dan anggotanya di seluruh Indonesia, yang dianggap memiliki reputasi dan prestasi baik di dalam mendukung tercapainya kesetaraan gender, mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan program vaksinasi yang tengah berlangsung, serta berkontribusi bagi pengembangan potensi dan ekonomi di daerahnya. (jal)