Pemilik Kapal Kargo Evergreen Minta Pemilik Barang Bantu Kerugian Mesir

Dalam file foto 30 Maret 2021 ini, Ever Given, sebuah kapal kargo berbendera Panama, terlihat di Great Bitter Lake Mesir.

SERAMBINEWS.COM, TOKYO: Pemilik kapal kargo Jepang yang memblokir Terusan Suez selama hampir seminggu meminta pemilik barang berbagi biaya kerusakan yang diminta Mesir.

Shoei Kisen Kaisha Ltd. mengatakan bahwa mereka telah meminta pemilik barang untuk berbagi kerusakan dalam kesepakatan yang dikenal sebagai deklarasi umum.

Dilansir AP, Minggu (2/5/2021), skema pembagian kerusakan sering digunakan dalam kecelakaan laut yang dilindungi oleh asuransi.

Perusahaan mengatakan telah memberi tahu sejumlah pemilik sekitar 18.000 kontainer untuk menerima bagian dari permintaan kerusakan, diperkirakan sekitar 916 juta dolar AS.

Pemilik kapal awal bulan ini mengatakan bahwa pihaknya telah bernegosiasi dengan otoritas Mesir mengenai permintaan kompensasi.

Kapal, yang juga disebut Ever Given, ditahan di Great Bitter Lakea di hamparan air yang luas antara ujung utara dan selatan kanal, untuk diperiksa.

Bahkan, tidak akan diizinkan untuk pergi sampai penyelesaian tercapai, kata Shoei Kisen.

Perusahaan menolak untuk mengungkapkan rincian negosiasi lebih lanjut, termasuk jumlah yang dijamin oleh asuransi dan berapa banyak yang diminta pemilik angkutan untuk dibagikan.

The Ever Given sedang dalam perjalanan ke pelabuhan Belanda di Rotterdam pada tanggal 23 Maret 2021.

Ketika menabrak tepi kanal satu jalur sekitar 6 km sebelah utara pintu masuk selatan, dekat kota Suez.

25 Awak kapal India yang masih berada di kapal semuanya dalam keadaan sehat, kata perusahaan itu.

Kapal itu memiliki cukup makanan, termasuk buah dan sayuran segar, dan air minum, kata perusahaan manajemen teknis kapal, Bernhard Schulte Shipmanagement.(*)

