Suami Aktris Joanna Alexandra Meninggal, Ini Curhat Terakhir Raditya Oloan soal Kondisinya

SERAMBINEWS.COM - Suami aktris Joanna Alexandra, Raditya Oloan, dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (6/5/2021) setelah berjuang sembuh pasca-dinyatakan negatif Covid-19.

Kabar duka ini pertama kali dibagikan rekan sesama artis, Ni Made Westny Dwijayanti, lewat Instagram Story-nya.

"Your forever in our heart bro.. and will be remembered your sincere kindness.

(Kamu selamanya di hati kami.. dan (kami) akan mengingat kebaikanmu yang tulus.)

Bobo yang tenang ya, Dit.

Jaga keluarga dari rumah Bapa," tulisnya, Kamis.

Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan, dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (6/5/2021). (Instagram @westnydj)

Suami Joanna itu meninggal setelah berjuang sembuh pasca-dinyatakan negatif Covid-19.

Sebelum dinyatakan sangat kritis dan dipindah ke Intensive Care Unit (ICU), Radit sempat curhat lewat unggahan terakhirnya.

Melalui Instagram pribadinya, Jumat (30/4/2021), Radit mengaku kesal dan down saat mengetahui kondisinya drop dan harus masuk ICU.

Menurutnya, hari itu adalah hari paling tersedih dalam hidupnya.