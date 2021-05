Lakukan Ini jika Terpapar Sianida, Jangan Diberi Minum dan Dibuat Muntah

SERAMBINEWS.COM - Sianida dapat masuk ke dalam tubuh melalui dua cara, yaitu melalui pernapasan dan yang kedua melalui kontak langsung, mulut atau fisik.

Sebagai racun, sianida dapat berasal dari beragam sumber seperti asap kebakaran atau dimasukkan ke dalam tubuh melalui bentuk serbuk atau pil.

Dilansir dari jabar.tribunnews.com, dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Dr. A.Jl. Attar berjudul “On The Feasibility of Poisoning with Cyanides and How To Prevent It,” disebutkan satu sendok teh sianida dapat membunuh hingga 12 laki-laki sekaligus.

Sederhananya, sianida akan membuat perubahan sistem enzim yang membuat sistem tidak dapat berjalan sehingga energi dan oksigen gagal diproduksi.

Apa itu Sianida?

Menurut dr. Vicka Farah Diba, M. Sc., Sp. A, dalam postingan instagramnya @vickafarahdiba, sianida merupakan senyawa kimia yang sering dimanfaatkan untuk membasmi hama dan serangga sehingga masih mudah didapat.

Sianida dalam bentuk gas umunya tidak berwarna namun mempunyai bau khas seperti "almond".

Sianida dapat ditemukan dalam bentuk zat sianogen yang bisa ditemukan pada singkong, biji aprikot, biji plum, biji persik, dan biji apel.

Sianida dalam makanan akan terasa sangat pahit dan berbau menyengat seperti "almond pahit"

Gejala Keracunan Sianida