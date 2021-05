Ternyata di Jantung Masjid Al-Aqsa Ada Batu Ini yang Dianggap Suci dan Diperebutkan Muslim & Yahudi

SERAMBINEWS.COM - Masjid Al-Aqsa menjadi pusat perhatian dunia setelah rakyat Palestina dan tentara zionis Israel terlibat bentrok berdarah hingga merenggut korban jiwa.

Bagi umat Islam di Palestina dan muslim seluruh dunia Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci, bahkan Masjid Al-Aqsa tertulis dalam Alquran yang dikaitkan dengan sejarah israk mikraj.

Di titik atau jantung Masjid Al-Aqsa ini Nabi Muhammad saw bermi’raj ke langit ketujuh dalam peristiwa Isra dan Mi’raj tersebut.

Seorang warga Palestina melaksanakan shalat Subuh di dalam MasjidAl-Aqsa, Jerusalem, Minggu (31/5/2020). (AFP/Ahmad GHARABLI)

Karena itu Masjid Al-Aqsa dianggap tempat suci bagi umat Islam.

Namun seiring perjalanan sejarah Masjid Al-Aqsa juga kerap menjadi medan jihad muslim Palestina menentang zionis Israel yang mencoba merebut tempat suci tersebut.

Kubah Batu

Di dalam komplek Masjid Al- Aqsa terdapat satu Kubah Batu atau dikenal Qubbat al-Sakhrah dalam bahasa Ibrani, dianggap sebagai mahakarya arsitektur Islam.

Kubah Batu atau The Dome of The Rock atau merupakan sebuah bangunan abad ke-7 yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem.

Warga Palestina bereaksi ketika polisi Israel menembakkan granat setrum selama bentrokan di kompleks Masjid Al-Aqsa, di tengah ketegangan atas kemungkinan penggusuran beberapa keluarga Palestina dari rumah di wilayah yang diklaim oleh orang Yahudi, pemukim di lingkungan Sheikh Jarrah, di Kota Tua Yerusalem, Jumat (7/5/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/AMMAR AWAD)

Kubah Batu berbentuk persegi delapan dengan berkubah emas.

Dilansir dari thevintagenews.com pada Jumat (14/5/2021), bangunan ini dibangun selama Fitnah Kedua oleh Khalifah Abd al-Malik antara tahun 687 dan 691 di situs kuil Romawi Jupiter Capitolinus.