Bukan Messi atau Ronaldo, Bintang UFC Ini Jadi Atlet Dengan Pendapatan Terbesar Versi Forbes

SERAMBINEWS.COM - Sebagian besar atlet harus absen berlaga pada tahun lalu gara-gara pandemi corona.

Ada pula sebagian atlet harus rela menerima bayaran yang lebih rendah atau bermain tanpa penonton yang berpengaruh besar pada perputaran uang di industri olahraga.

Meski begitu, sederet bintang lapangan papan atas masih mampu meraup ratusan juta dolar di tengah pandemi yang masih terjadi di berbagai belahan dunia.

Forbes mencatat, sepuluh atlet dengan bayaran tertinggi di dunia membawa pulang pendapatan kotor sebelum pajak sebesar US$ 1,05 miliar selama 12 bulan terakhir alias 28% lebih banyak dari tahun lalu.

Untuk tahun ini, Conor McGregor berhasil menyandang status sebagai atlet dengan bayaran termahal di dunia setelah memanfaatkan popularitasnya yang tak tertandingi dalam olahraga mixed martial arts UFC.

McGregor mengumpulkan total US$ 180 juta selama 12 bulan terakhir yang sebagian besar berasal dari penjualan saham mayoritasnya di produsen wiski Proper No Twelve kepada Proximo Spirits seharga US$ 150 juta.

Ini adalah pertama kalinya pemain berusia 32 tahun itu berada di puncak daftar ini dan penampilan keduanya dalam jajaran sepuluh besar.

McGregor jelas ingin menggunakan uangnya untuk sesuatu yang lebih besar, termasuk mimpinya untuk membeli Manchester United.

Tiga superstar lainnya juga melampaui pendapatan total US$ 100 juta pada tahun ini adalah duo bintang bola Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo serta gelandang NFL Dak Prescott.

Messi, yang drama di luar lapangannya dengan FC Barcelona musim panas lalu diikuti oleh laporan media tentang keadaan keuangan klub yang mengerikan dan pengungkapan bahwa kontraknya bernilai US$ 674 juta, mencetak rekor untuk pemain sepak bola dengan total pendapatan sebesar US$ 130 juta pada tahun 2021.