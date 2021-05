Jet Tempur Israel Hancurkan Satu-Satunya Laboratorium Pengujian Virus Corona di Jalur Gaza

SERAMBINEWS.COM, KOTA GAZA - Serangan udara Israel merusak satu-satunya fasilitas pengujian virus Corona di Jalur Gaza, Palestina.

Kantor Berita AFP (Agence France-Presse), Selasa (18/5/2021) melaporkan pihak berwenang mengatakan klinik al-Rimal harus berhenti melakukan pengujian.

Setelah hancur dirudal jet tempur Israel.

Baca juga: 52.000 Warga Jalur Gaza Mengungsi, 450 Bangunan dan Rumah Hancur Dirudal Jet Tempur Israel

Middle East Eye melaporkan fasilitas itu rusak setelah bangunan tempat tinggal di dekatnya dihantam rudal.

Sehingga, memaksa pengujian virus Corona terhadap warga ditangguhkan.

Juru bicara kementerian kesehatan Gaza Ashraf Qidra mengatakan serangan Israel mengancam upaya kementerian kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga: VIDEO - Penemuan Rudal Israel yang Gagal Meledak, Ancaman bagi Penduduk Gaza

AFP melaporkan Jalur Gaza memiliki salah satu tingkat tes virus Corona positif tertinggi di dunia, sebesar 28%.

Tingkat vaksinasi juga lambat , terutama dibandingkan dengan peluncuran cepat Israel.

Pekan lalu, pejabat PBB dan WHO di Gaza kepada The New York Times mengatakan sangat khawatir akan lonjakan kasus virus Corona.

Akibat warga sipil harus berdesakan di tempat penampungan untuk menghindari gempuran Israel.(*)

Baca juga: VIDEO - Malam Mencekam Saat Militer Israel Gempur Gaza, Meski Dikecam Masyarakat Internasional