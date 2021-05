Geser Jeff Bezos, Bos Perusahaan Tas Super Mahal Louis Vuitton Resmi Jadi Orang Terkaya di Dunia

SERAMBINEWS.COM - Taipan mode asal Prancis, Bernard Arnault menjadi orang terkaya dunia menyalip Jeff Bezos, setelah nilai kekayaan bersihnya melesat menjadi US$ 186,3 miliar dalam 14 bulan terakhir.

Kekayaan Arnault telah naik US$ 110 miliar selama periode tersebut.

Melansir Daily Mail, Selasa (25/5/2021), saham perusahaan Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) yang dipimpin Arnault naik 0,4% dalam satu jam pertama perdagangan pada hari Senin (24/5/2021).

Kenaikan tersebut membuat saham pribadi Arnault naik lebih dari US$ 600 juta dan menempatkan kapitalisasi pasar LVMH pada US$ 320 miliar menurut Forbes.

Kekayaan Arnault pun melonjak menjadi US$ 186,3 miliar dan melampaui kekayaan pendiri Amazon, Jeff Bezos, yang sebesar US$ 186 miliar dengan selisih tipis hanya US$ 300 juta.

Sebelumnya, Arnault juga telah menyalip posisi Elon Musk, dari posisi orang terkaya kedua dunia dengan total nilai kekayaan US$ 147,3 miliar.

Hal itu terjadi setelah saham Tesla milik Musk merosot.

Arnault yang kini berusia 72 tahun melihat kekayaan bersihnya melonjak lebih dari US$ 110 miliar dalam 14 bulan terakhir berkat perusahaan penjualan barang-barang mewah mliknya.

Saham perusahaannya terus melesat berkat permintaan barang-barang mewah yang melonjak.

Perusahaan ini menjual produk-produk dengan lebih 70 merek mewah seperti Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior, dan Givenchy.