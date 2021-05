Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Peko Banda Aceh Tahun 2021

PENGUMUMAN

Nomor : 03/Pansel/2021

Tentang

SELEKSI TERBUKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2021

Dalam rangka pengisian JPTP di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PERMENPAN RB No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran MENPAN RB No. 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Rekomendasi KASN Nomor B-1798/KASN/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Nomor B-1888/KASN/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan ini kami mengundang para PNS dalam wilayah Provinsi Aceh yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPTP di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021 pada jabatan: Staf Ahli Wali Kota Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Kelautan; Kepala Dinas Syariat Islam; dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendaftaran melalui website seleksijpt.bandaacehkota.go.id, dan Berkas lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka JPTP Pemerintah Kota Banda Aceh mulai Senin, 31 Mei s.d 07 Juni 2021 setiap hari kerja pukul 09.00-16.00 WIB.

Tata Cara Pendaftaran, tahapan dan persyaratan dapat diakses melalui website: seleksijpt.bandaacehkota.go.id.

Banda Aceh, 27 Mei 2021

Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah

Kota Banda Aceh

DTO