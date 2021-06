Pakistan Investasi Pelestarian Lingkungan, Minta Imbalan Keringanan Utang Miliaran Dolar dari Eropa

SERAMBINEWS.COM, KARACHI - Pemerintah Pakistan telah menginvestasi pelestarian lingkungan untuk membantu mengatasi perubahan iklim. khususnya pemanasan global.

Pastikan akan segera menandatangani perjanjian keringanan utang dari Uni Eropa, yakni Jerman, Italia, Inggris dan Kanada.

"Nota kesepahaman di bawah program debt-for-nature (DFN) akan ditandatangani pada 5 Juni 2021," kata Zartaj Gul, Menteri Lingkungan Pakistan.

Dilansir Arab News, Selasa (1/6/2021). Program Pembangunan PBB (UNDP), di bawah perjanjian DFN, negara pemberi pinjaman setuju untuk mengurangi utang.

Khususnya, pembayaran terutang debitur dengan menyalurkan uang ke konservasi dan terkait iklim.

Gul mengatakan selama proses negosiasi, Pakistan meyakinkan kreditur tentang komitmen untuk memerangi perubahan iklim.

Tetapi, dengan imbalan jumlah pinjaman akan mereka maafkan.

Pakistan berutang hampir 11,54 miliar dolar AS kepada negara pemberi pinjaman yang tergabung dalam Paris Club.

Dimana 1,42 miliar dolar AS dari Jerman, 175 juta dolar AS dari Italia, 5 juta dolar AS dari Inggris, dan 403 juta dolar AS dari Kanada.

Menurut laporan April 2021 dari Dana Moneter Internasional (IMF), Pakistan membayar kembali sekitar 40 juta ke Kanada dan Jerman.