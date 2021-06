Harga Toyota Raize di Aceh Mulai Rp 230-an Juta/Unit, Berikut Rincian Harga Lengkapnya

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Toyota-Astra Motor (TAM) sudah meluncurkan Toyota Raize untuk melengkapi pilihan di segmen Sport Utility Vehicle (SUV), Jumat (30/4/2021).

Peluncuran itu sebagai bagian dari apresiasi kepada pelanggan yang sudah 50 tahun mendukung keberadaan Toyota di Indonesia dan sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap kendaraan SUV yang terus meningkat.

Operation Manager PT Dunia Barusa Banda Aceh, Afriady Muhammad kepada Serambinews.com, Minggu (6/6/2021) menyampaikan mobil tersebut dapat diperoleh oleh pelanggan di semua dealer Dunia Barusa yang ada di Aceh, yaitu Banda Aceh, Meulaboh, dan Lhokseumawe.

Ia menyebutkan harga di Aceh Toyota Raize 1.0T G M/T One Tone Rp 230.500.000/unit, Raize 1.0T G M/T Two Tone Rp 232.900.000/unit, Raize 1.0T G CVT One Tone Rp 243.700.000/unit, Raize 1.0T G CVT Two Tone Rp 246.100.000/unit.

Sementara Raize 1.0T GR Sport CVT One Tone Rp 255.200.000/unit, Raize 1.0T GR Sport CVT Two Tone Rp 257.500.000/unit, Raize 1.0T GR Sport CVT TSS One Tone Rp 274.300.000/unit, dan Raize 1.0T GR Sport CVT TSS Two Tone Rp 276.700.000/unit.

Disamping itu, dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com dari pihak Toyota disampaikan untuk pelanggan Toyota Raize hadir dalam 6 varian.

Yaitu 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS, 1.0 Turbo GR Sport CVT, 1.0 Turbo G CVT, 1.0 Turbo G M/T, serta varian 1.2 G CVT dan 1.2 G M/T, di mana masing-masing memiliki daya tarik sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga beragam.

Baca juga: VIDEO Toyota Raize Tahun 2021 Tiba di Aceh, Review Mobil Seharga Rp 200 Jutaan di PT Dunia Barusa

Bagi pelanggan yang ingin tampilan SUV lebih sporty maka dapat memilih varian GR Sport yang terdapat di 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS dan 1.0 Turbo GR Sport CVT.

Untuk tipe 1.0T mulai tersedia dan dapat dipesan sejak 30 April 2021, sementara untuk tipe 1.2 akan hadir di semester ke dua tahun ini.