Kandidat Senat AS Khaled Salem Desak DPR Dukung Israel,Hancurkan Hamas dan Hizbullah

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Kandidat Senat AS dari Partai Demokrat, Khaled Salem mendesak DPR AS untuk mendukung Israel.

Sebaliknya, katanya, kelompok Hamas di Jalur Gaza, Palestina dan Hizbullah di Lebanon harus dihancurkan.

Dia mencalonkan diri untuk melawan Chuck Schumer pada pemilihan 2022.

Dia mengirim pesan yang sangat kuat kepada Presiden AS Joe Biden.

Termasuk seluruh anggota DPRA AS, baik Demokrat maupun Partai Republik.

Bahkan, militer AS juga diminta nuntuk meningkatkan pengawasan terhadap bantuan yang dikirim ke Israel dan Gaza

Dana yang dikirim untuk tujuan kemanusiaan, yaitu bantuan makanan, perawatan medis darurat dan pendidikan.

Dilansir PRNewsWire, Rabu (9/6/2021), dia menuduh dialihkan untuk tujuan jahat, teroris yang disponsori oleh Iran , Turki , beberapa negara Arab dan kelompok anti-Semit..

Disebutkan, Amerika Serikat harus berada dalam posisi untuk menekan Palestina dan para dermawannya.

Menurut Salem, bantuan harus ditarik jika digunakan untuk membangun terowongan.