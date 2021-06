PT Loonmita Gah Raih The Best of The Best Regional

BANDA ACEH - Distributor Elpiji Aceh, PT Loonmita Gah kembali meraih penghargaan dari PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I sebagai The Best of The Best Regional tahun 2021. Penghargaan atas pelayanan terbaik yang diberikan anak perusahaan PT Pasha Jaya Group tersebut diserahkan oleh Executive General Manager Regional Sumbagut, Herra Indra Wirawan di Medan dan diterima oleh Head Office PT Pasha Jaya Group, Marsudi.

Direktur Utama PT Pasha Jaya Group, H Nahrawi Noerdin mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Dengan penghargaan ini, PT Loonmita Gah akan terus berbenah dan berinovasi meningkatkan pelayanan pendistribusian gas kepada masyarakat.

Ia menerangkan inovasiinovasi yang dilakukan PT Loonmita Gah untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat, mulai dari mengaktifkan aplikasi layanan berbasis online yang bisa didapatkan di playstore serta menggunakan speaker pada saat gas yang dipesan masyarakat sudah tiba di tempat. Tujuan itu semua agar masyarakat lebih cepat mendapatkan pelayanan kebutuhan gas elpiji.

Di samping itu, dalam melayani konsumen, PT Loonmita Gah menyiapkan enam kenderaan pengecer, selain dua unit armada lansir. Bahkan, lanjut pria yang akrab disapa Toke Awi ini, PT Loonmita Gas untuk saat ini sudah mampu mengakomodir dan mendistribusi gas nonsubsudi sebanyak 12 ribu tabung setiap bulannya kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada di Banda Aceh maupun Aceh Besar.

"Alhamdulillah, kerja keras selama ini yang kita lakukan membuahkan hasil, sehingga kita bisa meraih penghargaan the best of the best regional dari PT Pertamina wilayah Sumbagut yang membawahi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau," pungkas Nahrawi Noerdin.(mir)