Peringati Hari Donor Darah Sedunia, PMI Banda Aceh Berhasil Kumpulkan Darah 156 Kantong

SERAMBINEWS.COM - Palang Merah Indonesia (PMI) Banda Aceh memperingati Hari Donor Darah Se-Dunia (HDDS) atau World Blood Donor Day tahun 2021 dengan kegiatan donor darah sukarela di halaman UDD PMI Banda Aceh, Selasa (15/6/2021).

Donor darah berlangsung selama dua hari, 15-16 Juni 2021 dengan tema “Give Blood and Keep the World Beating” yang berarti Berikan Darah dan Jagalah Dunia agar Tetap Berdetak.

Kegiatan tersebut diikuti para undangan dari berbagai instansi meliputi TNI, Polri, swasta, dan masyarakat umum. Donor darah pada hari pertama berhasil mengumpulkan darah sebanyak 156 kantong.

Di samping donor darah, PMI Banda Aceh juga memberikan piagam penghargaan kepada pendonor darah sukarela oleh Ketua PMI Banda Aceh Qamaruzzaman Hagny.

Masing-masing untuk pendonor darah sukarela 10 kali dan 25 kali. Sementara Ketua PMI Aceh Murdani Yusuf SE menyerahkan langsung piagam penghargaan 50 kali dan 75 kali.

PMI Banda Aceh menyediakan 2 unit sepeda motor yang disumbangkan oleh PT Karindo Alkestron, PT Abbott, PT Tirta Medica Indonesia.

Penarikan undian 2 unit sepeda motor akan dilaksanakan pada 16 Juni 2021 setelah kegiatan donor darah selesai. Pemenang akan dihubungi melalui nomor telepon pada kupon undian donor darah selama setahun mulai Agustus 2020 sampai Juni 2021.

Ketua PMI Banda Aceh Qamaruzzaman Hagny dalam rilis yang diterima Serambinews.com, Selasa (15/6/2021) mengatakan, dalam rangka HDDS ini, pihaknya mengimbau masyarakat untuk donor darah.

“Donor darah itu sehat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, dan menjadi ladang amal bagi kita kelak,” ujarnya.

Sebelumnya, PMI Banda Aceh bekerjasama dengan Puskesmas Blang Bintang juga menggelar donor darah di halaman Puskesmas Blang Bintang, Senin (14/6/2021).

Kegiatan yang diikuti pegawai Puskesmas, Muspika, camat, TNI/Polri, PSC 119, SAR, Himapsta, dan masyarakat berhasil mengumpulkan darah sebanyak 49 kantong.

Kepala Pukesmas Blang Bintang, Mayasopa STP mengatakan, kegiatan itu dalam rangka melaunching Klub Donor Darah Blang Bintang Merah (Dor Dar BIM) yang akan menghimpun para pendonor darah di wilayah tersebut.(*)