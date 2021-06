Mengagumkan! Agnez Bangun Klinik Vaksinasi Antisipasi Covid-19

Musisi asal Indonesia, Agnez Mo tak ingin tinggal diam, ia bergerak menanggulangi penyebaran Covid-19

SERAMBINEWS.COM - Dulunya penyanyi cilik, kini sudah dewasa.

Sejumlah lagu anak-anak sempat dipopulerkan sehingga membuat namanya melambung.

Kini Agnez yang sudah populer. Di saat pandemi covid-19 ia melakukan gebrakan.

Musisi asal Indonesia, Agnez Mo tak ingin tinggal diam, ia bergerak menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan menyediakan klinik tempat vaksinasi secara gratis.

Pelantun lagu Tak Ada Logika ini bekerja sama dengan Puskesmas Pademangan mendirikan klinik di Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) Ancol dan Mal Artha Gading.

Baca juga: Wow! Harta Kekayaan Ahok Capai Rp 59,3 Miliar, Naik Rp 9 Miliar, Ini Penyebabnya

Baca juga: DPRA Perkuat Kemitraan dengan USK

Baca juga: Komisi I DPRK Dorong Baitul Mal Optimalkan Potensi Zakat

"Program ini sudah berjalan beberapa waktu lalu, tapi saya baru sadar belum pernah sempat mengunggahnya di feed Instagram. Silakan lakukan vaksinasi (gratis)," kata Agnez Mo dikutip dari Instagram, Kamis (17/6/2021).

Menurut Agnez, kliniknya ini memiliki fasilitas yang lengkap bagi masyarakat yang hendak melakukan vaksiniasi serta akan mendapatkan sedikit makanan berupa mie instan dan telur.

Selain itu, tujuan ini juga untuk mensukseskan program vaksinasi yang telah dijalankan pemerintah.

"Mereka datang ke Rumkitlap, antre dari pagi, mungkin nggak sempat sarapan atau jualan untuk makan pagi mereka.

Khususnya dalam kondisi pandemi begini, setidaknya setelah mereka pulang (setelah vaksin), bisa bawa pulang sedikit makanan," kata Agnez.

"Mie Instant & telur itu inisiatif nya AGP untuk mendukung kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi," imbuhnya.

Tak hanya bagi masyarakat umum, sebagai ucapan terimakasih, Agnez juga tak melupakan penggemar setianya, Agnation, untuk diberi vaksin gratis.

"Ini cuman ada di Rumkitlap Ancol & Mall Artha Gading. Thank you. FOR ALL AGNATION member, kamu juga bisa mendapatkan vaksin di tempat. Tapi hanya untuk yang terdaftar," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ikut Menanggulangi Covid-19, Agnez Mo Bangun Klinik Vaksinasi Secara Gratis,