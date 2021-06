Tiga Orang Terkaya di Dunia Ini Disarankan Ke Luar Angkasa, Tapi Dilarang Kembali Ke Bumi

SERAMBINEWS.COM - Muncul petisi yang telah ditandatangani hampir 8.000 orang beredar di internet yang isinya menolak pendiri Amazon, Jeff Bezos, kembali ke Bumi setelah dia terbang ke luar angkasa pada bulan depan.

Bezos memang tengah bersiap melakukan penerbangan perdana ke luar angkasa bersama saudara laki-lakinya dan dua orang lainnya sebagai bagian dari penerbangan awak pertama dengan roket Blue Origin pada 20 Juli 2021 mendatang.

Namun Bezos telah disamakan dengan penjahat Superman, Lex Luthor oleh sebagian orang yang tidak menyukainya.

Petisi ini dinamakan Petition To Not Allow Jeff Bezos Re-Entry To Earth petisi di halaman change.org ditujukan kepada Blue Origin, perusahaan peluncuran roket yang didirikan oleh Jeff Bezos.

Petisi ini telah mendesak netizen untuk menandatanganinya yang akan membantu meningkatkan tekanan pada perusahaan roket untuk menghalangi Bezos kembali ke bumi seperti dilaporkan Daily Mail.

Pendiri dan CEO Amazon Jeff Bezos. (SHUTTERSTOCK/Lev Radin) (SHUTTERSTOCK/Lev Radin)

Lebih menarik lagi, petisi yang telah diluncurkan lima hari lalu itu, terus mendapat tambahan tanda tangan di setiap detik.

Bahkan beberapa saran agar Bezos membawa saja CEO Tesla, Elon Musk dan CEO Facebook, Mark Zuckerberg bersamanya ke luar angkasa. Namun mereka dilarang kembali masuk ke Bumi.

Petisi, yang ditulis dengan bahasa yang tidak jelas, mengatakan bahwa "Jeff Bezos sebenarnya adalah Lex Luthor, menyamar sebagai pemilik toko ritel online yang sangat sukses, yang sebenarnya adalah penguasa jahat yang sangat menguasai dominasi global."

Dibuat oleh pembuat petisi Jose Ortiz, petisi tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa Bezos "bersekongkol dengan Epsteins dan Knights Templar".

Elon Musk, pemilik pesawat ruang angksa Space X yang masih dikembangkan untuk penumpang ke Bulan dan Mars (AFP)

Petisi Ortize juga merangkum bahwa "miliarder seharusnya tidak ada ... di bumi, atau di luar angkasa, tetapi jika mereka memutuskan yang terakhir, mereka harus tinggal di sana."

Bezos, saudaranya Mark, dan dua turis luar angkasa lainnya akan terbang ke garis Kármán, batas imajiner 62 mil (100 kilometer) di atas permukaan laut dalam kapsul ruang angkasa yang dilontarkan oleh roket Blue Origin, di mana ruang angkasa dimulai.

Mark Zuckerberg memberikan sambutan dalam upacara wisuda ke-366 Universitas Harvard pada Kamis (25/5/2017).(Paul Marotta/GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP) (Paul Marotta/GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP)

Roket akan lepas landas dari landasan peluncuran West Texas Blue Origin dan Bezos dan rekan-rekannya akan merasakan kekuatan pendakian dan tarikan gravitasi Bumi, tiga kali lebih kuat dari biasanya.

Di luar angkasa, Bezos dan rekan-rekannya akan tidak berbobot selama sekitar tiga menit.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Jeff Bezos disarankan bawa Musk dan Zuckerberg ke luar angkasa, tapi dilarang balik

