Rumit, Pacar Pria Ini Selingkuh dengan Kakeknya, Anaknya jadi Pamannya

SERAMBINEWS.COM - Seorang pria tak menyangka hubungan asmaranya akan serumit ini.

Pacarnya nekat melakukan perselingkuhan, lebih parah selingkuhannya tersebut adalah kakek si pria.

Akibat hubungan tersebut, sang pacar punya anak.

Pria tersebut adalah seorang pria di St Louis, negara bagian Missouri, Amerika Serikat (AS).

Melansir kompas.com, dia mengaku bahwa anaknya ternyata adalah pamannya.

Dia menjelaskan, semua terjadi akibat perselingkuhan pacarnya dengan kakek.

Cerita pria itu dituangkan dalam video viral di TikTok @stackS1400 yang diunggah pada 23 April. Hingga Senin (21/6/2021) video itu telah ditonton lebih dari 11,5 juta kali dan terus bertambah.

@stackS1400 mengatakan, dia mendapati putranya bukan anak kandung setelah mengetahui pacarnya berselingkuh dengan kakeknya sendiri.

Ini berarti bahwa anak laki-laki pria itu sebenarnya adalah pamannya.

Can’t believe I expected more from a man that had a whole other family around the corner from my granny house. ##fyp ##redpill ##ZitHappens