Penulis Lagu AS, Diane Warren Selamatkan Sapi Lari dari Rumah Jagal

SERAMBINEWS.COM, LOS ANGELES - Seorang penulis lagu AS, Diane Warren menyelamatkan seekor sapi yang lolos dari penangkapan lebih dari sehari setelah lari daru rumah jagal.

Setelah kawanan sapi melarikan diri dari rumah jagal California Selatan, Amerika Serikat dan menginjak-injak pinggiran kota.

Artis pemenang Grammy Award itu menghubungi Wali Kota Pico Rivera.

Untuk mengatur pengiriman sapi ke Suaka Peternakan di utara Los Angeles, kata Warren dan Manajer Kota Steve Carmona.

Carmona mengatakan Dewan Kota telah memberinya wewenang untuk membuka dialog tentang sapi dengan pemilik rumah jagal ketika Warren masuk.

Dia mengatakan transfer itu tergantung pada pemeriksaan kesehatan pertanian negara bagian.

Rekaman dari video dari udara oleh KABC-7 menunjukkan seekor sapi dan mobil polisi di tempat rekreasi Whittier Narrows di South El Monte, California, pada Kamis (24/6/2021). (AP/KABC-7)

Baca juga: VIDEO - Seekor Sapi Mengamuk Saat Hendak Dijual, Serang Pengendara di Jalan Raya, Dua Motor Rusak

“Sapi adalah hewan yang sangat cerdas dan berempati maksud saya, mereka tahu ada pintu yang terbuka,” kata Warren, yang telah menjadi vegetarian selama 23 tahun.

"Pagi ini, saya bangun dan saya melihat ada satu ekor sapi yang belum ditangkap dan mereka mencoba menangkapnya dan mendekatinya," ujarnya.

"Saya melihatnya dan saya tidak bisa melupakannya," tambahnya.

Warren, yang menulis hit LeAnn Rimes "How Do I Live" dan memenangkan Grammy untuk "Because You Loved Me" dari film "Up Close and Personal" tahun 1996, mengatakan pernah menyelamatkan ternak di Malibu.