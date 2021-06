Jadwal Babak 16 Besar Euro 2020 Malam Ini, Wales vs Denmark dan Italia vs Austria, Ini Data & Fakta

Matt Dunham / POOL / AFP

Suasana Stadion Wembley di London, Inggris pada 22 Juni 2021 saat laga Republik Ceko vs Inggris di Euro 2020 atau Piala Eropa 2021. Gelaran Euro 2020 akhirnya memasuki fase 16 besar. Malam ini, dua laga akan digelar. Wales vs Denmark akan dimainkan terlebih dahulu sebelum bentrokan Italia vs Austria