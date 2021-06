Bukan Posisi Bos, Tingkat Analis Junior di Salah Satu Bank di Amerika Serikat Digaji Rp 1,5 Miliar 

SERAMBINEWS.COM - JPMorgan Chase (JPM), salah satu perusahaan perbankan Wall Street yang bergerak di bidang investasi baru-baru ini menaikkan gaji karyawannya secara fantastis.

Memang, gaji mereka sebelumnya sudah terbilang 'wow', apalagi jika dibandingkan dengan karyawan bank di Indonesia, tentu sangat jauh.

Sebagai contoh, seorang analis tahun pertama di JPMorgan Chase mendapat gaji 100.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,45 miliar (kurs Rp 14.500).

Rabu (30/6/2021), sumber CNN menyebut sebelumnya, gaji pegawai bank dengan posisi analis tahun pertama di JPMorgan Chase sekitar 85.000 dollar AS.

Kenaikan gaji yang diterima pegawai tersebut berlaku mulai 1 Juli 2021 mendatang.

Dengan demikian, maka milenial dan gen Z yang bekerja di JPMogran Chase bisa mendapatkan gaji enam digit dollar AS begitu lulus dari perguruan tinggi.

Selain itu, JPMorgan juga diketahui menaikkan gaji untuk analis tahun kedua menjadi 105.000 dollar AS dari yang sebelumnya 90.000 dollar AS, serta analis tahun ketiga dari 95.000 dollar AS menjadi 100.000 dollar AS.

Namun demikian, pihak JPMorgan enggan memberikan komentar terkait pemberitaan CNN tersebut.

CNN mengatakan, kenaikan gaji pegawai bank tersebut menjadikan JPMogran sebagai bank yang memberikan keuntungan paling besar bagi analis junior.

Langkah JPMorgan tersebut diambil lantaran persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas kian ketat di Wall Street dan Silicon Valley.