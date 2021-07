Nonton Film Dewasa Bersama Anak, Artis Yuni Shara Disorot Media Asing

SERAMBINEWS.COM - Artis dan penyanyi Yuni Shara bikin Heboh. Baru-baru ini kakak penyanyi Krisdayanti itu disorot media asing lantaran menonton film dewasa bersama anaknya.

Tindakan tersebut menuai kontroversi publik hingga menjadi sorotan media asing di Australia.

Hal itu terungkap dalam unggahan terbaru akun gosip Lambe Turah di Instagram yang diunggah pada Kamis (1//7/2021).

Di situ, akun tersebut membagikan tangkapan layar dari artikel asing yang membahas alasan kakak Krisdayanti itu melakukan hal tersebut.

"Indonesian mum Yuni Shara watches PornHub with her teenage sons to ‘educate’ them about sex (Ibu Indonesia Yuni Shara menonton PornHub dengan putra remajanya untuk 'mendidik' mereka tentang seks)," demikian bunyi judul artikel yang diterbitkan 7News, sebuah media di Australia.

Sontak saja, unggahan akun Instagram Lambe Turah menjadi pembahasan warganet.

"Waaah masuk ke berita ostrali," tulis akun gosip tersebut.

Pengakuan Yuni Shara soal temani anak nonton film dewasa disorot media asing. (Instagram @lambe_turah)

Postingan akun Lambe Turah dengan cepat dikomentari oleh warganet.

Terpantau, belum sampai empat jam setelah diunggah, postingan tersebut telah dikomentari lebih dari 2 ribu komentar warganet.

"Lhaaa gk rame disini tiba tiba rame diluar negeri-ngeri," komentar warganet.