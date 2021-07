Harga Emas Hari Ini di Lhokseumawe Naik, Cek Rinciannya di Sini

Mori, Pedagang Emas di Toko London di Jalan Perniagaan Lhokseumawe, menjelaskan, harga emas pada Jumat hari ini naik sedikit dari harga satu hari sebelumnya. Kenikan harga, baik pada emas murni maupun london.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Harga emas di Kota Lhokseumawe, pada Jumat (2/7/2021) dilaporkan naik dari harga pada Kamis kemarin.

Namun, jumlah warga yang membeli ataupun menjual tetap sepi.

Mori, Pedagang Emas di Toko London di Jalan Perniagaan Lhokseumawe, menjelaskan, harga emas pada Jumat hari ini naik sedikit dari harga satu hari sebelumnya.

Kenikan harga, baik pada emas murni maupun london.

"Untuk per gram, baik untuk emas murni atapun London naik 1.500 rupiah per gram atau 4.500 per mayam.

Jadi, untuk Kamis kemarin, harga beli untuk emas murni Rp 2.550.000 per mayam.

Sedangkan Jumat hari ini harga beli untuk emas murni Rp 2.554.500 per mayam.

Untuk emas jenis London, pada Kamis kemarin, harganya Rp 2.380.000 juta per mayam.