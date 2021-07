Harga Roti dan Bahan Bakar Naik Berlipat Ganda di Suriah, Pemerintah Hanya Naikkan Gaji 50 Persen

SERAMBINEWS.COM, DAMASKUS - Presiden Suriah, Bashar al-Assad menaikkan gaji pegawai sampai 50 persen.

Kebijakan itu untuk mengimbangi harga roti yang naik berlipat ganda.

Bahkan, harga bahan bakar kendaraan naik sampai tiga kali lipat.

Dilansir AP, Minggu (11/7/2021), rezim Assad menghadapi krisis uang tunai yang disebabkan oleh 10 tahun perang saudara dan sanksi Barat.

Damaskus telah berulang kali menaikkan harga bahan bakar dalam beberapa tahun terakhir ini.

Hal itu untuk mengatasi krisis keuangan, dan kenaikan terakhir mengikuti kenaikan harga bensin sebesar 25 persen pekan lalu.

Untuk meredakan pukulan, Presiden Bashar Assad mengeluarkan dekrit yang meningkatkan gaji sektor publik sebesar 50 persen.

Juga menetapkan upah minimum pada 71.515 pound Suriah per bulan atau 28 dolar AS, naik dari 47.000 pound atau 18 dolar AS.

Dia juga menaikkan gaji pensiun sektor publik dan militer sebesar 40 persen.

Tidak jelas dari mana dana itu berasal.