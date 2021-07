Kapal Kontainer Raksasa Pemblokir Terusan Suez Tiba di Pelabuhan Rotterdam

Kapal Ever Given tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda, Kamis (29/7/2021).

SERAMBINEWS.COM, DEN HAAG - Kapal kontainer raksasa yang memblokir Terusan Suez, Mesir selama hampir seminggu awal tahun ini akhirnya mencapai pelabuhan Rotterdam, Belanda, Kamis (29/7/2021).

Sekaligus untuk menurunkan sebagian barang.

Dilansir AFP, saat fajar menyingsing di atas pelabuhan yang luas, Kapal Ever Given meluncur ke terminal peti kemas Amazonehaven.

Tetapi, beberapa bulan lebih lambat dari yang direncanakan semula.

Kapal berbendera Panama sedang menuju Rotterdam ketika menabrak tepian berpasir.

Bentangan satu jalur kanal sekitar 6 kilometer utara pintu masuk selatan, dekat kota Suez pada 23 Maret 2021.

Upaya penyelamatan besar - besaran membebaskan kapal berukuran pencakar langit itu enam hari kemudian.

Sehingga, menyebabkan kemacetan lalu lintas ratusan kapal yang menunggu untuk melewati kanal.

Awal bulan ini, Ever Given meninggalkan Great Bitter Lake di kanal it.

Tempat ditahan selama lebih dari tiga bulan di tengah perselisihan keuangan.

Kapal itu dibebaskan untuk melanjutkan pelayarannya setelah pemilik kapal Jepang, Shoei Kisen Kaisha Ltd., mencapai penyelesaian kompensasi dengan otoritas kanal.

Setelah berminggu-minggu negosiasi dan kebuntuan pengadilan.

Pelabuhan Belanda mengatakan kapal itu diperkirakan akan tetap berada di Rotterdam hingga 5 Agustus, sebelum menuju pelabuhan Felixstowe di Inggris.(*)

