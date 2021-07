Mesir Lepas Kapal Raksasa Penutup Terusan Suez, Setelah Ada Kesepakatan Ganti Rugi

Sebuah kapal menavigasi kapal Ever Given yang terdampar di Terusan Teuz, Mesir pada Rabu (24/3/2021)

SERAMBINEWS.COM, ISMAILIA - Otoritas Terusan Suez, Mesir, Rabu (7/7/2021) mengumumkan pembebasan kapal kargo raksasa, The Ever Given.

Sempat memblokir jalur penting timur-barat selama hampir seminggu awal tahun ini.

Kapal The Ever Given terlihat meninggalkan Terusan Suez setelah pemilik Jepangnya, Shoei Kisen Kaisha Ltd., mencapai penyelesaian dengan otoritas kanal.

Mengenai jumlah kompensasi setelah lebih dari tiga bulan negosiasi dan kebuntuan pengadilan.

Dilansir AP, kesepakatan penyelesaian ditandatangani dalam sebuah upacara Rabu (7/7/2021) di kota Terusan Suez di Ismailia, setelah itu kapal terlihat berlayar ke Mediterania.

Seorang jurnalis video Associated Press (AP) di atas kapal tunda menyaksikan kapal itu bergerak ke utara ke Laut Mediterania.

Ketika pejabat yang mewakili Terusan Suez pemilik kapal dan perusahaan asuransi menandatangani kesepakatan di Ismailia.

Pembebasan terjadi sehari setelah pengadilan Mesir mencabut penyitaan kapal tersebut menyusul pemberitahuan Otoritas Terusan Suez.

Dimana kapal tersebut mencapai penyelesaian dalam sengketa keuangannya dengan pemilik kapal dan perusahaan asuransi.

Otoritas Terusan Suez tidak mengungkapkan rincian tentang persyaratan penyelesaian.