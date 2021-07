Pertama Kali Ganda Putri Indonesia Lolos Semifinal Olimpiade, Greysia/Apriyani Cetak Sejarah

SERAMBINEWS.COM, TOKYO- Ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu mencetak sejarah sebagai pasangan ganda putri pertama asal Indonesia yang lolos semifinal olimpiade.

"HISTORY FOR INDONESIA!!!. Greys Polii/ Apriyani Rahayu has become the FIRST EVER INDONESIAN Women's Doubles #Badminton pair to play in the #Olympics SEMIFINALS," tulis akun Twitter BadmintonTalk.

"REKOR 7 OLIMPIADE, PECAH HARI INI. GO GET THE MEDAL GREYS AND APRI!!" tulisnya lagi.

"Kebanggaan bangsa. Indonesia akhirnya memiliki pasangan ganda putri di semifinal bulu tangkis Olimpiade. GreysPolii dan Apriyani Rahayu" tulis akun Twitter BWF.

Greysia/Apri menang atas lawannya Du Yue/Li Yin Hui dari China di babak perempat final Olimpiade, Kamis (29/7).

Pertandingan berlangsung selama tiga set.

Indonesia unggul 2-1 atas ganda China tersebut.

Set pertama, Gresyia/Apri menang dengan skor 21-15.

Set Kedua berlangsung ketat.