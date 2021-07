Pustakawan Aceh Dukung Lahirnya Qanun Perpustakaan di Banda Aceh

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) Aceh menyambut baik dan mendukung rencana Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melahirkan qanun tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PD IPI Aceh, Nazaruddin Musa MLIS LIS saat memberikan pandangannya pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRK Banda Aceh terkait pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Kota Banda Aceh Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Selasa (27/7/2021) di Gedung DPRK Banda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Nazaruddin Musa menyampaikan beberapa pandangannya, pertama sebagai organisasi profesi tempat berhimpunnya Pustakawan, IPI Aceh sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi I DPRK Banda Aceh atas inisiatif serta semangat dan komitmen dalam menginisiasi dan melahirkan qanun tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dalam waktu tiga bulan kedepan.

"IPI Aceh menyatakan siap sedia membantu segala sesuatu yang diperlukan untuk kesempurnaan Qanun ini nantinya,"kata Nazaruddin Musa.

Kedua, terkait dengan kajian naskah akademis ia menekankan pentingnya memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan modernis.

Menurut Nazar, landasan filosofis perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lima hukum perpustakaan yang dikemukakan oleh Shiyali Ramamrita Ranganathan: Hukum pertama buku adalah untuk digunakan (Books are for use), artinya koleksi perpustakaan harus diberi diakses oleh pemustaka.

Hukum kedua, setiap pembaca ada bukunya (Every reader his or her book) dalam pengertian layanan perpustakaan harus demokratis. Pustakawan harus menghargai perbedaan bacaan setiap orang dimana setiap orang memiliki selera yang berbeda mengenai buku yang mereka pilih. Untuk itu qanun harus menjamin tersediannya koleksi yang relevan dengan kebutuhan setiap pemustaka.

Hukum ketiga, Setiap buku ada pembacanya(Every book its reader), Dalam kaitan ini, produk qanun nantinya tidak boleh mengabaikan aspek minoritas atau kecilnya demografis pemustaka.

Hukum keempat adalah menghemat waktu pembaca (Save the time of the reader). Ini berarti qanun harus memastikan aspek efektifitas dan efisiensi sehingga semua pemustaka harus dapat dengan mudah menemukan koleksi perpustakaan yang mereka inginkan.