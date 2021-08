Gaji Lionel Messi di PSG Rp 1,8 Miliar Per Hari

Gaji Lionel Messi di PSG, Sehari Rp 1,8 Miliar

SERAMBINEWS.COM - Lionel Messi resmi berlabuh ke Klub Ligue 1, Paris Saint Germain.

Bintang asal Argentina itu meninggal Barcelona, Spanyol untuk menuju Prancis.

Liga Prancis bakal lebih bergairah dengan kedatangan Lionel Messi.

Transfer Lionel Messi cukup menguncang dunia setelah diwarnai drama tangisan di Camp Nou dalam komperensi pers perpisahan dengan Barcelona.

Sebagai bintang sepakbola dunia, tentu banyak yang bertanya berapa uang yang harus dikeluarkan PSG untuk menggaji Lionel Messi.

Ya berapa besarnya gaji Lionel Messi di klub Paris Saint Germain per Bulan?

Berapa penghasilan mantan bintang FC Barcelona itu jika dihitung per minggu, per hari, atau per jam.

Kepindahan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain telah diumumkan, dan dengan itu dia masih bertahan sebagai pemain dengan status salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia sepakbola.

Menurut berbagai laporan, PSG telah menawarkan pemain terbaik di dunia itu gaji senilai sekitar €35 juta atau Rp 591 miliar per musim setelah pajak.