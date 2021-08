Lowongan Kerja BUMN PTPN VI, Simak Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

SERAMBINEWS.COM - Lowongan kerja terbaru bulan Agustus 2021.

Kali ini datang dari PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)

Lowongan kerja PTPN VI ini bisa dilamar oleh lulusan D3, D4, dan S1 dari berbagai jurusan.

Sebagai informasi, PTPN VI merupakan peleburan dari kekayaan proyek-proyek pengembangan PT Perkebunan (PTPN) III, PTP IV, dan PTP VII yang berada di wilayah Sumatera dan Jambi.

PTPN VI memiliki 14 (empat belas) Unit Usaha, 8 (delapan) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas keseluruhan 305 ton TBS per jam, 1 (satu) pabrik karet remah (CRF) dengan kapasitas pengolahan 20 ton karet kering per hari, 2 (dua) pabrik teh dengan kapasitas pengolahan 125 ton daun basah per hari, dan 2 (dua) unit mesin teh celup dengan kapasitas 1 (satu) mesin teh celup 150 kotak per jam atau 2,5 kotak per menit.

Bagi Anda yang ingin bergabung bersama PTPN VI, silakan simak informasi lowongan kerja berikut ini sebagaimana dirangkum Tribunnewswiki.com dari rekrutmen.lpp.co.id.

Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia, usia Maksimal 27 Tahun per 1 September 2021

2. IPK Min 2,75 Skala 4,00 (PTN) Dan 3,00 Skala 4,00 (PTS)

3. Jenjang Pendidikan Minimal Diploma III (D3)