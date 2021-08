Kuasai Afghanistan, Taliban Sita Senjata Militer AS

SERAMBINEWS.COM – Taliban ambil alih ibukota Kabul dan kuasai Afghanistan.

Sejumlah peralatan militer yang disediakan Amerika Serikat untuk Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan telah disita oleh Taliban, dalam rute cepat kelompok militan itu ke Afghanistan.

Hal tersebut dikatakan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, Selasa (17/8/2021).

Sullivans menyebut senjata militer AS yang disita Taliban ada cukup banyak

"Kami tidak memiliki gambaran lengkap, jelas, ke mana perginya setiap artikel bahan pertahanan," kata Sullivan pada konferensi pers Gedung Putih, seperti dikutip dari USA Today.

"tapi tentu saja cukup banyak yang jatuh ke tangan Taliban. Dan jelas, kami tidak merasa mereka akan dengan mudah menyerahkannya kepada kami di bandara." lanjutnya.

Baca juga: Taliban Berjanji Hormati Hak Perempuan Menurut Syariah: Mereka Akan Bekerja Bahu-membahu

Pejuang Taliban dengan pikap bergerak di sekitar area pasar, bergabung besama warga setempat di Kote Sangi, Kabul, Afghanistan, Selasa (17/8/2021). (AFP/Hoshang Hashimi)

AS telah mengucurkan dana lebih dari 80 miliar dolar AS untuk peralatan dan pelatihan ke pasukan keamanan Afghanistan sejak dimulainya perang di Afghanistan, yang diluncurkan AS untuk membasmi al-Qaeda setelah serangan 9/11.

Namun terlepas dari upaya itu, militer Afghanistan jatuh ke tangan Taliban selama akhir pekan tanpa mengerahkan perlawanan di sebagian besar kota.

Setelah menguasai Afghanistan, Taliban merilis foto-foto helikopter militer Black Hawk AS di Bandara Internasional Kandahar yang telah diberikan AS kepada tentara Afghanistan.

Baca juga: Taliban Bersumpah Hormati Hak Perempuan, Harus Seusai Hukum Islam

"Helikopter Black Hawk itu tidak diberikan kepada Taliban. Mereka diberikan kepada Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan untuk membela diri," kata Sullivan.