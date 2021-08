FIF Grup Salur Bantuan Senilai Rp 39 Miliar, Selama Pandemi Covid-19

Secara total untuk penyaluran paket sembako, FIFGROUP telah menyalurkan sebanyak 115.197 paket atau senilai Rp 23,853 miliar menyusul penyaluran sebanyak 29.325 paket sembako hari ini di 384 titik senilai Rp 5,865 miliar dan merupakan bantuan yang ke sembilan. Kick Off penyerahan bantuan sembako kali ini dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) FIFGROUP Margono Tanuwijaya secara virtual.

For Serambinews.com

BANDA ACEH - Selama pandemi Covid-19, total bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari FIFGROUP yang disalurkan pada 2020-2021 mencapai Rp 39,01 miliar. Pada tahun 2020, dana CSR yang disalurkan senilai Rp 27,1 miliar, yaitu berupa 77.510 paket sembako senilai Rp 15,5 miliar, pendirian Bank Wakaf Rp 3 miliar, penyerahan 8 ventilator di lima wilayah Rp 3,89 miliar, 579 hewan kurban Rp 1,7 miliar, alat pelindung diri (APD) dan ambulans Rp 1,03 miliar, serta bantuan lainnya melalui kegiatan 4 pilar CSR Rp 2,78 miliar.

Sementara pada 2021 total bantuan CSR FIFGROUP berjumlah Rp 11,91 miliar. Terdiri atas 30.715 paket sembako (Rp 6,01 miliar), bantuan untuk 6.671 korban bencana (Rp 2,21 miliar), penyaluran dana sosial syariah kepada UMKM (Rp 1,46 miliar), bantuan 374 hewan kurban (Rp 1,2 miliar), dan bantuan lainnya melalui kegiatan 4 pilar CSR Rp 1,02 miliar.

Hal tersebut disampaikan Chief of Corporate Communication and CSR FIFGROUP, Yulian Warman, saat memberi sambutan dalam webinar Integrated Monthly Communications and Media Visit FIFGROUP X Tribun “Lebih Dekat dengan Tribun”, Kamis (19/8/2021).

Ia menyampaikan, PT Federal International Finance (FIFGROUP) yang merupakan bagian dari Astra Financial dan anak perusahaan PT Astra International Tbk berdiri sejak 1989 dengan nama pertamanya, yaitu PT Mitrapusaka Artha Finance. “FIFGROUP merupakan perseroan yang bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha dan pada tahun ini, FIFGROUP terpilih menjadi perusahaan terbaik di masa pandemic dalam Astra Award 2021,” sebutnya.

Ia menambahkan, sementara line of business FIFGROUP terdiri atas FIFASTRA menyediakan pembiayaan resmi sepeda motor Honda (New Motorcycle Financing). Selanjutnya, SPEKTRA fokus pada pembiayaan multiguna seperti peralatan rumah tangga, furniture, gadget, produk gaya hidup dan kebutuhan lainnya.

DANASTRA menyediakan layanan pembiayaan mikro untuk mendukung pengusaha dan pemilik usaha kecil menengah. Dan AMITRA menyediakan pembiayaan mikro syariah dan pembiayaan wisata religi, seperti haji, umrah dan pembiayaan emas.

Disamping itu, hadir juga Chief Executive Officer Tribun Network, Dahlan Dahi yang secara umum menyampaikan bahwa Tribun tidak hanya koran, namun juga ada percetakan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Serta dalam pengembangannya juga mengadakan even-even secara daring, ada talkshow, webinar dan lainnya. “Tribun juga ingin mengembangkan live report dari berbagai kota di Indonesia,” sebutnya.

Pada kesempatan itu juga hadir News Director TribunNetwork, Febby Mahendra Putra, dan perwakilan dari group Tribun seluruh Indonesia, serta juga dari pihak FIFGROUP.(una)