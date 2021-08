Tiga Kepala Daerah di Aceh Minta Gubernur Perlonggar Aturan Pemasaran Getah Pinus

Laporan Fikar W Eda | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Tiga kepala daerah yakni Aceh Tengah, Gayo Lues dan Bener Meriah meminta Gubernur Aceh Nova Iriansyah memperlonggar aturan pemasaran getah pinus ke luar daerah.

Permintaan itu disampaikan dalam surat rekomendasi pemasaran getah pinus yang dikirimkan masing-masing kepala daerah kepada Gubernur Aceh.

Surat dari Bupati Aceh Tengah No. 500/2162/eko tertanggal 8 Juli 2021. Surat ditandatangani Wakil Bupati Aceh Tengah H Firdaus SKM.

Surat Bupati Gayo Lues No/ 500/985 tanggal 19 Agustus 2021 ditandatangani Wakil Bupati Said Sani, dan surat Plt Bupati Bener Meriah No: 522.3/1537 tanggal 3 Agustus 2021 ditandatangani Dailami.

Ada tiga alasan yang disampaikan melandasi permintaan tersebut, yakni agar tidak adanya kesan monopoli perdagangan.

Kedua, membuka persaingan harga dalam Kabupaten Aceh Tengah karena ada informasi harga atau perbandingan harga di luar Aceh, dan ketiga terjadinya perdagangan bebas getah pinus dengan harga kompetitif.

Surat ketiga kepala daerah tersebut didasarkan atas aspirasi Asosiasi Getah Pinus Masyarakat Gayo (AGPMG) yang mempersoalkan keberadaan Instruksi Gubernur No 03 Tahun 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Aceh telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Instruksi Gubernur No: 03/INSTR/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Wilayah Aceh.

Sekjen AGPMG Zam Zam Mubarak menyebutkan, akibat aturan ini, produksi getah pinus yang dihasilkan oleh pengusaha lokal Aceh Tengah tidak bisa dipasarkan ke luar Aceh.