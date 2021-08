Maia Estianty Akui Berbaikan dengan Ahmad Dhani, Ogah Dekat Mulan Jameela

Dulu Maia dan Ahmad Dhani selalu dingin, namun kini, keduanya nampak telah menjalin hubungan cukup baik



SERAMBINEWS.COM -Dulu Maia Estianty sempat berpolemik sehingga memutuskan cerai dari Ahmad Dani.

Maia Estianty dan Ahmad Dhani kerap diberitakan berselisih paham sejak perceraian keduanya.

Apalagi saat perebutan hak asuh anak-anaknya Al, El dan Dul.

Namun kini keduanya telah menjalani kehidupan masing-masing bersama pasangannya.

Dulu Maia dan Ahmad Dhani selalu dingin, namun kini, keduanya nampak telah menjalin hubungan cukup baik.

Hanya saja Maia Estianty memilih untuk tidak terlalu dekat dengan mantan suami.

Di sisi lain Maia Estianty mengaku sudah tidak ada rasa marah lagi.

Ia pun telah move on dari pentolan band Dewa 19 itu.

"Kita itu dibilang marah, gak marah. Dibilang move on, ya move on. Tapi untuk hubungan personal itu lebih baik anak-anak aja," ungkapnya pada kanal YouTube Ussy Andhika Official, dikutip Kamis 26 Agustus 2021.

Sedangkan pada sosok istri Dhani saat ini yaitu Mulan Jameela, Maia memilih untuk tidak dekat.