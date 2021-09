AFK Aceh Barat Layangkan Surat Protes ke Asprov Futsal Aceh

MEULABOH - Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Aceh Barat melayangkan surat protes ke Asprov Futsal Aceh lantaran dinilai memberikan keputusan tak adil dan tidak sesuai dengan regulasi, karena tak meloloskan AFK Aceh Barat ke PORA. Surat keberatan tersebut disampaikan ke Asprov Futsal Aceh, Sabtu (4/9/2021).

Wakil Ketua Asosiasi Futsal Aceh Barat, Ismail, kepada Serambi, Sabtu (4/9/2021), menjelaskan, sesuai dengan ketentuan umum dan peraturan pertandingan Cabang Olahraga Futsal Pra PORA lll Tahun 2021 Provinsi Aceh Nomor 3, bahwa apabila terdapat dua tim atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan beberapa kriteria dan urutan.

Yaitu: pertama, jumlah poin yang lebih tinggi yang didapat masing-masing tim dari pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan di antara tim-tim terkait dalam babak tersebut. Kedua, selisih gol yang lebih baik dari masing-masing tim dari pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan di antara tim-tim terkait dalam babak tersebut.

Ketiga, jumlah gol memasukkan masing-masing tim dari pertandingan-pertandingan yang dimainkan di antara klub-klub terkait dalam babak tersebut. Keempat, selisih gol tim-tim terkait dalam pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan dalam babak tersebut, jumlah gol memasukkan masing-masing tim dalam babak tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Ismail, AFK Aceh Barat memiliki selisih gol yang lebih baik dari Gayo Lues dan Aceh Tengah. Poin dan penentuan peringkat sub 3 b, yakni hasil pertandingan dari ketiga tim terkait masing-masing Aceh Barat VS Gayo Lues (9-5), Aceh Barat VS Aceh Tengah (3-4), Aceh Tengah VS Gayo Lues (2-7).

Berikut selisih gol lebih baik, Aceh Barat memasukan 12, kemasukan 9 (+3), Gayo Lues memasukan 12, kemasukan 11 (+1), Aceh Tengah memasukan 6, kemasukan 10 (-4).

“Oleh karena itu kami Asosiasi Futsal Kabupaten Aceh Barat mengajukan keberatan atas keluarnya keputusan yang tidak menjadikan Kabupaten Aceh Barat sebagai tim yang mewakili Grup C untuk mengikuti babak Play Off Kualifikasi Pra PORA Aceh III,” pungkas Ismail.

Pihaknya berharap agar masalah tersebut bisa ditindaklanjuti secara serius dan mempertimbangkan keputusan yang sudah dibuat karena kurang sportif. “Kami berharap sportivitas dijunjung tinggi demi kemajuan olahraga khususnya cabang olahraga Futsal di Provinsi Aceh,” tutup Ismail.(c45)