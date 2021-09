Jauh Sebelum Terkenal dan Berhasil Raih Medali Emas, Atlet Satu Ini Tak Malu Jualan Sayur Buat Jajan

SERAMBINEWS.COM - Apriyani Rahayu, partner Greysia Polii, di usianya yang baru menginjak 23 tahun semakin dikenal publik sebagai atlet berbakat.

Berhasil mencetak sejarah baru bagi Tanah Air, Apriyani dan Greysia kini sukses mengembangkan bakatnya sebagai sebagai juara dunia.

Berkat perjuangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, medali emas berhasil diraih dalam Olimpiade Tokyo 2020 lalu.

Namun, sebelum Apriyani berhasil sebagai pemenang, ia diketahui memiliki jalan yang cukup terjal.

Untuk menduduki puncak kariernya ini, Apriyani mengaku sempat mengecap pahit getir hidup di masa kecilnya dulu.

Dikutip Grid.ID dari YouTube ALELDUL TV, Minggu (5/9/2021), Apriyani baru-baru ini membeberkan bagaimana kisahnya from zero to hero.

Kenang perjalanan pahit saat jualan sayur, Apriyani juga membeberkan kisahnya yang harus hidup sangat sederhana.

"Iya, jualan sayur keliling ke tetangga-tetangga gitu. Tapi almarhumah Mama yang buatin sayur itu," aku Apriyani.

"Maksudnya yang metik-metikin sayur terus ngiket, hasilnya buat jajan sekolah," tegasnya.

Demi mendapatkan uang saku, Apriyani tak gengsi menjualkan hasil kebun ibunya.