USK Luncurkan Program S2 Double Degree, Kerja Sama dengan University of Rhode Island Amerika Serikat

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala (USK) kembali meluncurkan program double degree atau program gelar ganda dengan universitas di luar negeri. Kali ini, 15 mahasiswa Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan (MPL) USK akan mengikuti program double degree pada program Magister of Environmental and Natural Resource University of Rhode Island (URI) Amerika Serikat (AS).

Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan USK, Prof Dr Ir Nasrul Arahman ST MT, kepada Serambi, Minggu (5/9/2021), mengatakan, program ini dapat terlaksana atas kerja sama Pemerintah Aceh, USK, dan URI. Pemerintah Aceh (dalam hal ini BPSDM Aceh), menurut Nasrul, mendukung penuh beasiswa kepada 15 mahasiswa yang sudah lulus melalui serangkaian seleksi beberapa waktu lalu.

Prof Nasrul mengungkapkan, program double degree itu akan berlangsung di USK pada tahun pertama dan di URI pada tahun kedua. URI yang terletak di Kingston, Rhode Island, lanjut Nasrul, merupakan salah satu universitas negeri terbaik di Amerika Serikat, khususnya untuk bidang lingkungan dan kelautan.

Launching Ceremony and Student Orientation via virtual program tersebut berlangsung pada Jumat (3/9/2021) pekan lalu. Peresmian sebagai tanda dimulainya program split site ini dihadiri pihak BPSDM Aceh, USK, URI, dan mahasiswa penerima beasiswa.

"Dengan diresmikan program ini, semoga dapat terjalin kerja sama yang baik antara Universitas Syiah Kuala dan University of Rhode Island, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi, serta daya saing SDM Aceh di tingkat internasional. Harapan kami, dengan meningkatnya kualitas generasi muda ini akan berdampak pada pembangunan Aceh di masa mendatang," ujar Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama BPSDM Aceh, dr Chalili Putra MKes.

Sambutan juga disampaikan Prof Dr Ir Marwan (Wakil Rektor Bidang Akademik USK), Dr Gifty Ako-Adounvo (Wakil Rektor Kerja Sama Internasional URI), dan Dr John Kirby (Dekan College of the Environment and Life Sciences URI). Ketiganya memberikan apresiasi kepada BPSDM Aceh yang sudah memberi dukungan finansial. Mereka juga berharap mahasiswa Aceh menggunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya, belajar dengan giat, dan membangun kepercayaan diri di tingkat internasional.

Prof Dr Ir Marwan menambahkan, meski cukup menantang untuk bisa menyelesaikan program magister di dua universitas sekaligus, namun mahasiswa Aceh harus tetap bersemangat menyerap ilmu semaksimal mungkin selama program berlangsung. Sehingga nanti dapat lulus dengan hasil yang memuaskan dan ke depan dapat memberikan kontribusi positif untuk Aceh.(jal)