Al Qaeda Dapat Mengancam AS dari Afghanistan Dalam Waktu 1 Hingga 2 Tahun Lagi

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Badan Intelijen Amerika Serikat (AS) memperkirakan kelompok Al-Qaeda akan dapat mengancam AS pada 1 atau dua tahun lalu.

"Penilaian saat ini tentang kapan al Qaeda dapat membangun kapasitas untuk mengancam Amerika Serikat secara konservatif antara satu dan dua tahun," kata Letnan Jenderal Scott D. Berrier.

Direktur Pertahanan Badan Intelijen AS itu menyampaikan pada KTT Intelijen dan Keamanan Nasional tahunan pada Selasa (14/9/2021), lansir The New York Times .

Organisasi teroris yang didirikan oleh Osama bin Laden tampaknya akan kembali menggunakan Afghanistan sebagai pusat operasionalnya.

Taliban telah menyatakan tidak akan mentolerir Al Qaeda dan kelompok ekstremis lain di Afghanistan seperti yang terjadi sebelumnya.

Tetapi banyak analis tidak mempercayainya.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken sendiri mengakui hubungan antara keduanya belum terputus.

CIA sudah mengawasi dengan cermat untuk beberapa potensi gerakan al Qaeda ke Afghanistan, kata David Cohen, Wakil Direktur Intelijen AS.

Sebelumnya di KTT, Direktur Intelijen Nasional Avril Haines mengatakan komunitas intelijen memprioritaskan negara-negara seperti Yaman, Somalia, Irak, dan Suriah.

Sebagai basis kelompok teroris yang mungkin menargetkan AS.

Sedangkan Afghanistan tidak pada titik yang sama.

Komentar Selasa itu menunjukkan ada peluang beberapa perombakan dalam beberapa tahun ke depan.(*)

