Pernah Jadi Atlet dengan Bayaran Tertinggi, Inilah 5 Fakta Menarik Mike Tyson yang Jarang Diketahui

SERAMBINEWS.COM - Manusia dengan banyak julukan berkonotasi kuat.

Hanya Mike Tyson yang punya Dia dikenal dengan julukan seperti "Iron Mike," "Kid Dynamite", bahkan "The Baddest Man on the Planet."

Petinju yang banyak menjatuhkan lawannya ini punya banyak keunikan--yang tentu saja tak diketahui banyak orang.

Apa saja itu?

Dilansir situs Yahoo! berikut sejumlah keunikan Tyson.

1. Dikreditkan dengan 53 Peran di IMDB

Tyson tak hanya petinju, tak hanya pebisnis, tak hanya bajingan.

Tapi dia adalah aktor di banyak film. Di antara peran film terkenalnya adalah cameo di “The Hangover” dan “The Hangover 2”.

Tyson memperoleh 200,000 dollar AS untuk perannya dalam "The Hangover 2" dan rekaman lagu cover "One Night in Bangkok," yang juga menerima royalti.

2. Sempat Jadi Atlet dengan Bayaran Tertinggi