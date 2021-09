All New Honda BR-V Resmi Meluncur, Pemesanan Dapat Dilakukan di Sini

All New Honda BR-V yang bermain di segmen sport utility vehicle (SUV) resmi meluncur di Indonesia melalui agen pemegang merek PT Honda Prospect Motor (HPM), Selasa (21/9/2021).

Generasi kedua dari Honda BR-V ini merupakan pengembangan dari mobil konsep N7X, kendaraan membawa aspek yang menarik untuk digunakan di dalam kota.

Satu diantaranya kenyamanan dan keamanan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Manager Regional I PT Prospect Motor (Main Dealer Honda Outside Java), Anne Margaret menyampaikan All New Honda BR-V sudah bisa dipesan, dan bagi konsumen di wilayah Aceh pemesanan dapat dilakukan di Honda Arista yang merupakan dealer Honda di Aceh.

“Untuk harga range-nya mulai Rp 260 juta dan untuk wilayah Aceh juga sama. BR-V rencananya baru akan dikirim ke konsumen pada Januari 2022,” sebutnya dalam konferensi pers peluncuran All New Honda BR-V melalui aplikasi zoom, Rabu (22/9/2021).

General Manager Regional I PT Prospect Motor (Main Dealer Honda Outside Java), Nukman Hung Lim menambahkan tak hanya yang berpaling bertenaga di kelasnya dengan mesin 1.5L DOHC i-VTEC 121 PS, All New Honda BR-V juga menghadirkan fitur-fitur canggih yang pertama di kelasnya.

Mulai dari Remote Engine Start, Walkaway Auto Lock and Smart Entry System.

“Di All New Honda BR-V, kenyamanan dan keamanan setiap orang adalah yang terpenting. Dan fitur-fitur canggih lainnya tersedia untuk menambah kenikmatan berkendara,” sebutnya.

Tersedia enam fitur yaitu pertama, Road Departure Mitigation (RDM) menjaga dan membantu anda ketika sistem mendeteksi kendaraan anda kemungkinan keluar dari garis jalur dan/atau meninggalkan jalan.