Kapolda dan Pangdam Dukung Vaksinasi Siswa, Apresiasi Ketegasan Kadisdik Aceh

BANDA ACEH - Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar SH MM, dan Pangdam Iskandar Muda (IM), Mayjen TNI Achmad Marzuki, sepakat dan mendukung upaya percepatan vaksinasi bagi anak usia sekolah yang kini sedang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh.

Dukungan itu disampaikan Kapolda dan Pangdam saat hadir bersama Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, pada pelaksanaan Vaksinasi dan Bakti Sosial Nusantara di Stasiun TVRI, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Selasa (21/9/2021).

Vaksinasi tersebut dilaksanakan oleh alumni Akabri 98 Aceh. Hadir pula, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ilyas, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, dan alumni Akabri 98.

Pada kesempatan itu, Kapolda memaparkan strategi-strategi yang sudah diterapkan pihaknya untuk mendukung percepatan vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.

Strategi itu, sebut Irjen Pol Ahmad Haydar, berupa kegiatan humanis dan masif seperti program Go to School, Go to Dayah, Go to Kampus, dan Go to Gampong.

Selain itu, lanjut Kapolda, pihaknya juga menjalankan program public address yang berisi ajakan-ajakan dari para ulama agar masyarakat mau mengikuti vaksinasi.

"Semua cara kami lakukan, termasuk program-program yang mendukung vaksinasi untuk meningkatkan imunitas masyarakat sehingga terciptanya herd immunity (kekebalan kelompok-red)," ungkap Ahmad Haydar seperti dikutip Serambi dalam siaran pers Humas Polda Aceh, kemarin.

Sementara itu, Pangdam IM, Mayjen TNI Achmad Marzuki, mengajak awak media untuk ikut serta membantu Forkopimda Aceh dalam menyosialisasikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

"Mohon bantuan awak media untuk ikut menyosialisasikan kepada masyarakat agar target vaksinasi harian kita bisa tercapai," ajak Pangdam.

Dalam acara tersebut, Kapolda dan Pangdam juga ikut menanggapi secara positif pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Drs Alhudri MM, yang tegas terhadap percepatan vaksinasi bagi anak usia sekolah.