Telkomsel Orbit 5G Hadirkan Pengalaman Internet Rumahan Berteknologi Terdepan

“Kini dengan Telkomsel Orbit 5G, masyarakat dapat memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup digital bersama keluarga,” sebutnya.

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Telkomsel sebagai the first 5G operator in Indonesia terus mengakselerasi pembangunan dan pengembangan ekosistem 5G di Indonesia.

Salah satu upaya tersebut, dilakukan dengan menghadirkan jaringan 5G melalui layanan Telkomsel Orbit yang memiliki keunggulan dalam penyediaan pengalaman internet rumahan berteknologi terdepan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Langkah progresif ini menjadi bagian dari kelanjutan peta jalan perluasan jangkauan layanan Telkomsel 5G yang dilakukan secara bertahap dan terukur di Indonesia, guna memperkuat kapabilitas ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Head of Home LTE Project Telkomsel, Arief Pradetya mengatakan hadirnya Telkomsel Orbit 5G ini merupakan wujud komitmen Telkomsel dalam memberikan pengalaman digital tercanggih bagi semua lapisan masyarakat.

“Kini dengan Telkomsel Orbit 5G, masyarakat dapat memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup digital bersama keluarga,” sebutnya.

Dikatakan, guna memaksimalkan pengalaman pelanggan dalam mengakses koneksi internet tercepat, stabil, dan berkualitas, Telkomsel memberikan ekstra kuota data 200GB untuk masa aktif 30 hari serta bebas akses layanan video on demand Disney+ Hotstar selama 12 bulan kepada pelanggan yang menggunakan perangkat Orbit Ultra 5G.

Berbagai keuntungan tersebut dapat diperoleh pelanggan cukup dengan memesan Orbit Ultra 5G dengan harga promo Rp 6,299 juta, melalui situs www.telkomsel.com/5G.

Baca juga: VIDEO Viral Pihak Telkomsel Buka Suara Soal Jaringan Indihome Down Karena Ada Kabel Digigit Hiu

Ia menambahkan untuk pemakaian internet setelah bulan pertama, pelanggan selanjutnya dapat membeli paket data khusus Telkomsel Orbit yang tersedia dengan harga mulai dari Rp 130.000 untuk mendapatkan kuota data hingga 650GB dengan masa aktif 30 hari.