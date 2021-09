Pria Bule Cicipi Pliek U Hingga Sunti Agar Bisa Bahasa Aceh, Reaksinya tak Terduga Tapi Bikin Ngakak

SERAMBINEWS.COM - Di kalangan masyarakat Aceh, ada sebuah guyonan yang menyatakan apabila seseorang ingin bisa Bahasa Aceh, maka harus banyak-banyak mengonsumsi makanan tradisional sekaligus ikonik di Aceh.

Makanan itu tidak lain ialah Asam Sunti atau Sunti dan Pliek U.

Baik itu dimakan secara langsung atau diolah menjadi makanan lainnya.

Guyonan ini ternyata benar-benar dilakukan oleh seorang pria bule dalam sebuah video yang beredar belum lama ini.

Dia benar-benar mencicipi makanan khas asal Aceh, yaitu Pliek U dan Sunti, saat diminta oleh seorang pria lainnya.

Namun, reaksi yang dia berikan setelah mencicipi makanan-makanan ikonik khas aceh itu tak terduga, tapi bikin warganet tertawa.

Video berdurasi 2,32 menit tersebut mulanya dibagikan oleh akun TikTok @amrifazzil, Sabtu (25/9/2021).

Selain di TikTok, video yang diduga direkam sendiri oleh @amrifazzil juga dibagikan di akun Instagramnya, @amrifazzil pada hari yang sama.

Baca juga: Cemburu Buta, Pria di Medan Siram Seorang Siswi Pakai Air Keras Hingga Tewas

Baca juga: Pria Mabuk Meningal di Tangan Pemilik Warung Tuak di Dairi, Kepala Terbelah Ditebas Parang

Dalam video tersebut, @amrifazzil menyapa pria bule yang saat itu sedang duduk di sebuah ruangan.

"Hi Rolan, how are today (Hai Roland, apa kabarmu hari ini) ?" sapa perekam video.